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الثلاثاء، 13-10-2020 03:21 م

وزير الصحة يوضح حول الحظر الشامل الجمعة والسبت

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 الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان اية قرارات يتم اتخاذها حول الحظر الشامل بالمملكة تكون مدروسة بطرق علمية .
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واضاف عبيدات ان اية قرارات جديدة حول مصير استمرار حظر التجول الشامل بالمملكة يومي الجمعة والسبت ستكون وفق تطورات الحالة الوبائية بالمملكة والتعامل معها .

 بدورها استهجنت حماية المستهلك في بيان اليوم تدافع المواطنين وتزاحمهم في الاسواق خلال الايام التي سبقت قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت .

 واكدت في بيانها أن فرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت غير مفيد لما ينتج من تزاحم على الاسواق التجارية قبل سريان الحظر.

 




 

 


 

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