وزير الصحة يوضح حول الحظر الشامل الجمعة والسبت

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات ان اية قرارات يتم اتخاذها حول الحظر الشامل بالمملكة تكون مدروسة بطرق علمية .واضاف عبيدات ان اية قرارات جديدة حول مصير استمرار حظر التجول الشامل بالمملكة يومي الجمعة والسبت ستكون وفق تطورات الحالة الوبائية بالمملكة والتعامل معها .بدورها استهجنت حماية المستهلك في بيان اليوم تدافع المواطنين وتزاحمهم في الاسواق خلال الايام التي سبقت قرار الحظر ليومي الجمعة والسبت .واكدت في بيانها أن فرض حظر شامل يومي الجمعة والسبت غير مفيد لما ينتج من تزاحم على الاسواق التجارية قبل سريان الحظر.