السبت 07-11-2020
الوكيل الاخباري

وزير الصحة يوضح حول القرارات والاجراءات المرتقبة بالمملكة

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السبت، 07-11-2020 03:38 م

وزير الصحة يوضح حول القرارات والاجراءات المرتقبة بالمملكة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد وزير الصحة نذير عبيدات ان ما يتم تداوله عن قرارات واجراءات مرتقبة بعد الانتخابات يجب ان ينقل بدقة .
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 واشار عبيدات أن الحكومة تعلم جيدا ماذا يعني اتخاذ اي قرار جديد وانعكاساته وسلبياته وإيجابياته، وعليه فإن كل ما يقال في هذا الشأن هو عبارة عن آراء وغير مطروح الآن ، وهناك في النهاية الرأي العلمي الذي يستشرف الحالة بدقة متناهية عند الحديث عن أية إجراءات مستقبلية .

وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئـة، الدكتور بسام حجاوي، لموقع الوكيل الاخباري ان اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تقوم بدراسة التوصيات على أكمل وجه، كما وسيتم تقييم الوضع الراهن ، بعد الانتـخابات ، وهنالك قرارات ولا نعلم ماهيتها وسيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع الدوري ، وستتضح معالم ذلك ، خلال الأيام القليلة القادمة" .

 




 

 


 

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