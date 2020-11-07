وزير الصحة يوضح حول القرارات والاجراءات المرتقبة بالمملكة

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكد وزير الصحة نذير عبيدات ان ما يتم تداوله عن قرارات واجراءات مرتقبة بعد الانتخابات يجب ان ينقل بدقة .واشار عبيدات أن الحكومة تعلم جيدا ماذا يعني اتخاذ اي قرار جديد وانعكاساته وسلبياته وإيجابياته، وعليه فإن كل ما يقال في هذا الشأن هو عبارة عن آراء وغير مطروح الآن ، وهناك في النهاية الرأي العلمي الذي يستشرف الحالة بدقة متناهية عند الحديث عن أية إجراءات مستقبلية .وفي وقت سابق أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئـة، الدكتور بسام حجاوي، لموقع الوكيل الاخباري ان اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، تقوم بدراسة التوصيات على أكمل وجه، كما وسيتم تقييم الوضع الراهن ، بعد الانتـخابات ، وهنالك قرارات ولا نعلم ماهيتها وسيتم الإعلان عنها بعد الاجتماع الدوري ، وستتضح معالم ذلك ، خلال الأيام القليلة القادمة" .