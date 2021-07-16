وزير الصحة يوضح حول امكانية العودة للاغلاقات

الوكيل الاخباري -

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أكد وزير الصحة الدكتور فراس الهواري أن الحكومة لا تتخذ قراراتها بخصوص الاغلاقات أو قرارات فتح القطاعات بناء على رقم واحد، بل استنادا إلى عدة أرقام أهمها (أعداد الاصابات الجديدة، ونسبة الفحوصات الايجابية، والأهمّ قدرة القطاع الصحّي على استيعاب الحالات)، لافتا إلى أن التجارب العالمية تشير إلى أن الدول التي وصلت أرقاما مشابهة لأرقام الأردن في عدد متلقي المطعوم كانت أعداد الادخالات إلى المستشفيات ليست كبيرة.وقال الهواري في مقابلة عبر شاشة التلفزيون الأردني، الجمعة: "لا نرى أن العودة إلى الاغلاقات قريبة، بل هي أبعد عنّا"، مشيرا إلى أن الدراسات العلمية قالت إن السيناريو الأسوأ في الأردن هو تسجيل (2000- 2500) اصابة يوميا، وهذا الرقم أقلّ بكثير مما شهدناه في الموجة الثانية، وبناء على ذلك "نرى أننا عائدون إلى حياة أقرب إلى الطبيعية، بشرط اقبالنا على المطعوم، حيث أن معظم حالات الادخال إلى المستشفيات هي إما لغير متلقي المطعوم أو من تلقّى جرعة واحدة فقط من اللقاح".