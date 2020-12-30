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الأربعاء، 30-12-2020 06:24 م

وزير الصحّة يوضح حول تتبع سلالة كورونا الجديدة بالاردن

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - أكد وزير الصحّة الدكتور نذير عبيدات أن فرق التقصي الوبائي تقوم بتتبّع حالات الإصابة من السلالة الجديدة، لفيروس كورونا مشددا على أن “فحوصات PCR قادرة على كشفها”.
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وقال في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن لدى الوزارة خطة لتوفير المطاعيم تتمّ وفق المطلوب، ويتمّ وضع برنامج يتضمّن تواريخ محدّدة لإعطاء المطعوم لمن يريد.

وأضاف أنه “خلال الأيام المقبلة سننتهي من توزيع “الثلّاجات” الخاصّة بحفظ مطعوم فايزر”، موضحا أن يتم حاليا دراسة اعتماد لقاحات أخرى منها اللقاح الصيني.

ودعا عبيدات المواطنين إلى التسجيل للحصول على المطعوم مجاناً عبر المنصّة الإلكترونيّة: http://vaccine.jo، لافتا إلى أن الأشخاص الذين لديهم حساسيّة مفرطة يجب أن يفصحوا عن ذلك قبل إعطائهم المطعوم ليتمّ التعامل مع حالاتهم.

 




 

 


 

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