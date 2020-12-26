وزير الصحة يوضح حول فحص السلالة الجديدة من كورونا

الوكيل الاخباري -

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قال وزير الصحة نذير عبيدات، السبت، إن فحص الترتيب الوراثي (فك الشيفرة الوراثية) لفيروس كورونا المستجد هو الفحص الأدق والأكيد لتشخيص السلالة الجديدة للفيروس أو أي طفرات أخرى قد تكون حصلت لهذا الفيروس.وأضاف لـ "المملكة"، أنه "لا بد من دراسة الطريقة التي تعمل فيها بعض الكتات للكشف عن الـ PCR الذي يعتقد أنه مفيد بالكشف عن هذه السلالة الجديدة".ويعرف فحص الترتيب الوراثي، بأنه "فحص الخريطة الجينية لفيروس كورونا للكشف عن أي طفرات جينية في المادة الوراثية للفيروس".وأوضح رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة فراس الهواري، في وقت سابق، أن فحص الـ PCR ليس بالدقة الكافية لكشف طفرات كورونا الجديدة وتحوراتها.