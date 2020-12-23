الأربعاء 23-12-2020
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الأربعاء، 23-12-2020 12:57 ص

وزير الصحة يوضح للوكيل حول التعامل مع السلالة الجديدة لفيروس كورونا

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - كشف وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات في تصريح للوكيل الاخباري موقف المملكة في التعامل مع السلالة الجديدة من فيروس كورونا والتي ظهرت في العديد من دول العالم .

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وقال عبيدات في تصريحه ان الصورة لم تتضح بعد ولا بد من الانتظار ومراقبة الأوضاع الوبائية وإجراء بعض الدراسات والتحليلات لمعرفة اذا ما كانت الزيادة في سرعة انتشار الفيروس في بعض الدول هو بسبب ظهور التحورات الجديدة للفيروس أم ان هناك أسبابا اخرى؟ . 

 

واضاف عبيدات ان الامور لغاية الان ما زالت غامضة ويجري متابعة كل التحديثات حول السلالة الجديدة للفيروس . 


 




 

 


 

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