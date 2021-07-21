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الأربعاء، 21-07-2021 01:40 م

وزير الصحة يوعز بتسريع معاملات المراجعين

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خلال الزيارة


الوكيل الإخباري - زار وزير الصحة الدكتور فراس الهواري صباح اليوم الأربعاء مستشفيات الأميرة بسمة التعليمي والأميرة بديعة التعليمي لأمراض النسائية والتوليد والأميرة رحمة التعليمي لأمراض الأطفال وجراحتها في محافظة إربد للإطلاع على سير العمل وواقع الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في تلك المستشفيات في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتفقد الهواري خلال هذه الزيارات الأقسام المختلفة للمستشفيات الثلاثة، خاصةً أقسام الطوارئ، والعمليات، والعناية المركزة، وتحدث مع الكوادر الطبية والتمريضية والفنية المناوبة خلال عطلة العيد.

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وأوعز بتسريع تقديم الخدمات للمراجعين، مع مراعاة أن يتم تقديمها بكفاءة وفعالية وبأعلى جودة ممكنة،  مشيراً إلى ضرورة تقليل النفقات والأعباء الإدارية المرافقة لعمليات تقديم الخدمة وإمكانية توظيف التكنولوجيا لتحقيق ذلك.

والتقى الوزير مدراء المستشفيات الثلاثة الدكتور ابراهيم الشهابات والدكتور عبدالله ملكاوي والدكتور زيدون الشرمان بحضور مدير مديرية الشؤون الصحية في محافظة اربد الدكتور رياض الشياب.


كما التقى الهواري عدداً من المراجعين والمرضى واستمع لملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم ومدى رضاهم عن مستوى تقديمها، كما ناقش مع الكوادر الطبية والادارية سبل تحسين هذه الخدمات وكيفية تبسيط اجراءات تقديمها للمراجعين.


وثمّن الهواري الدور الكبير الذي تقوم به الكوادر العاملة في المستشفيات الحكومية سواء أكانت طبية أو فنية أو ادارية لخدمة المرضى والمراجعين، كما قدم لهم التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك وشكرهم لسهرهم على صحة وسلامة المرضى والمراجعين أثناء عطلة العيد.

 

وأكد الهواري استمرار الزيارات الميدانية التي تستهدف مستشفيات وزارة الصحة والمراكز الصحية في المحافظات خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وبعد العيد أيضاً، بهدف التأكد من استمرارية تقديم الخدمات الصحية وبأفضل وجه.  

 

 




 

 


 

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