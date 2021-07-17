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السبت، 17-07-2021 10:48 ص

وزير الصحة يوعز بدوام الكوادر الطبية خلال العيد - وثيقة

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وزير الصحة الدكتور فراس الهواري


الوكيل الإخباري - أوعز وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للمستشفيات التابعة للوزارة بالدوام طوال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ الإثنين القادم.

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ويأتي ذلك ، وفق كتاب حصل "الوكيل الإخباري" عليه، استنادا لما ورد ببلاغ رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2021 المتعلق بعطلة عيد الأضحى المبارك ، ولضمان ديمومة واستمرارية العمل وتحقيقا للمصلحة العامة .

 

وجاء في الكتاب - مرفق آخر الخبر - : 

 

الإيعاز للمستشفيات بالدوام طيلة عيد الأضحى المبارك .

 

الإيعاز للمراكز الصحية الشاملة التابعة للمحافظة بالدوام بالآلية التي ترونها مناسبة لديمومة تقديم الخدمة الطبية والصحية للمراجعين ، وذلك اعتبارا من ثاني أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

 

وجاء إيعاز وزير الصحة ، لتقديم الخدمة للمواطنين خلال العطلة حسب الأصول ، خاصة فيما يتعلّق بالوضع الوبائي الراهن ، على وقع ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية .

 


 

 

 

 

 

 




 

 


 

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