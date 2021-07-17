وزير الصحة يوعز بدوام الكوادر الطبية خلال العيد - وثيقة

الوكيل الإخباري - أوعز وزير الصحة الدكتور فراس الهواري للمستشفيات التابعة للوزارة بالدوام طوال عطلة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ الإثنين القادم.

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ويأتي ذلك ، وفق كتاب حصل "الوكيل الإخباري" عليه، استنادا لما ورد ببلاغ رئيس الوزراء رقم 11 لسنة 2021 المتعلق بعطلة عيد الأضحى المبارك ، ولضمان ديمومة واستمرارية العمل وتحقيقا للمصلحة العامة .

وجاء في الكتاب - مرفق آخر الخبر - :

الإيعاز للمستشفيات بالدوام طيلة عيد الأضحى المبارك .

الإيعاز للمراكز الصحية الشاملة التابعة للمحافظة بالدوام بالآلية التي ترونها مناسبة لديمومة تقديم الخدمة الطبية والصحية للمراجعين ، وذلك اعتبارا من ثاني أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

وجاء إيعاز وزير الصحة ، لتقديم الخدمة للمواطنين خلال العطلة حسب الأصول ، خاصة فيما يتعلّق بالوضع الوبائي الراهن ، على وقع ارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا خلال الفترة الماضية .



