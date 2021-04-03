وزير الصحة يوعز بصرف مكافآت اطباء الامتياز للمتدربين



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اوعز وزير الصحة الأستاذ الدكتور فراس الهواري صرف مكافآت اطباء الامتياز المتدربين والذين تم الحاقهم للعمل منذ عام 2020 في مستشفيات الوزارة.



وجاء القرار بصرف تلك المكافآت الشهرية لمن لم تصرف لهم من أطباء الامتياز الذين تجاوز عددهم 1200 طبيبا كما أوعز بصرف المستحقات السابقة كافة، خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخه.

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ودعا الدكتور الهواري المعنيين في الوزارة إلى عدم التأخر في صرف تلك المستحقات في الأشهر القادمة وان تصرف شهريا للمستحقين في مدة لا تتجاوز (15) يوما من انهاء شهر الاستحقاق.





