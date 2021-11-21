وزير الصحة: 87% من المتوفين هم من غير متلقي اللقاح المضاد لكورونا منذ منتصف شهر أيار وحتى الآن

الوكيل الاخباري - أكد وزير الصحة فراس الهواري الأحد، على أهمية أخذ المطعوم المضاد لفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن هناك صعودا في أرقام الإصابات على مدى الأسابيع الماضية.
وأضاف في تصريح لـ"المملكة": "الحصول على المطاعيم أمر ضروري لمواجهة هذه الجائحة".
"قمنا بإحصائية للأعداد التي تدخل إلى المستشفيات أو حتى التي تتوفى ووجدنا أنه منذ منتصف شهر أيار/مايو إلى الان وجدنا أن أكثر من 87% من المتوفيين هم من غير المطعين وأكثر من 82% ممن يدخل إلى المستشفيات هم من غير المطعمين ، ولا شك أن الاصابة عند المطعمين تكون دائما أقل حدة وتكون قادرة على نقل الوباء للأشخاص الاخرين".
وتابع: "اليوم أهم رسالة نبثها إلى أي شخص يشعر بالقلق من الوباء وإلى كل شخص أخذ المطعوم ومضى على الجرعة الثانية 6 أشهر أن يأخذ الجرعة الثالثة المعززة ، ولكل شخص لم يأخذ المطعوم عليه أن يبادر بالإسراع بأخذ جرعتي اللقاح لحماية نفسه وعائلته من هذا المرض ."
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