وزير الصناعة: اتخاذ إجراءات لتسهيل انسياب السلع بين الأردن وفلسطين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي أن الحكومة الأردنية تقوم باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل انسياب البضائع بين الأردن وفلسطين في كلا الاتجاهين الأمر الذي من شأنه العمل على زيادة حجم التبادل التجاري ولا سيما أنه يُعدُّ أقل بكثير من طموحات حكومتي البلدين.

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جاء ذلك خلال لقائه رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني عامر العسيلي ورئيس ملتقى الأعمال الأردني الفلسطيني نظمي عتمة، بحضور وفد من رجال الأعمال الفلسطينيين وأمين عام الوزارة دانا الزعبي.



وأكد الوزير، في بيان، السبت، أهمية إقامة الفعاليات الاقتصادية واللجان المشتركة بجميع مستوياتها ما بين البلدين الشقيقين لما لها من دور كبير في تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري، في ضوء العلاقات التاريخية المتميزة والفرص الكبيرة لإيجاد أشكال من التكاملية بين الأنشطة الاقتصادية والاستثمارات المشتركة في الأردن وفلسطين.



وثمّن رئيس الوفد والحضور من رجال الأعمال الفلسطينيين التسهيلات التي تقدمها المملكة لدعم الاقتصاد الفلسطيني، وتم خلال الاجتماع عرض عدد من المقترحات التي من شأنها زيادة التبادل التجاري بين الطرفين والتي سيتم متابعة إمكانية تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

