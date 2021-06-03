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الخميس، 03-06-2021 02:55 م

وزير الصناعة تبحث بالتعاون الاقتصادي مع الصين

مها


الوكيل الإخباري - بحثت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي لدى لقائها في مكتبها اليوم الخميس السفير الصيني في عمّان تشن تشوان دونغ، تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

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كما بحثا الآليات اللازمة لتنمية وتطوير التبادل التجاري والاستثماري بين الأردن والصين ووضع التصورات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لدى الجانبين لزيادة حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة، والمضي قدما للارتقاء بها لمستويات أعلى والبناء على التعاون القائم في العديد من المجالات.


ودعت علي الجانب الصيني للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة ولاسيما في القطاع الصناعي والتكنولوجي بالسوق الأردني والأسواق الأخرى التي يرتبط الأردن معها باتفاقيات تجارية، بالإضافة إلى تنويع الاستثمارات الصينية في العديد من المجالات داخل المملكة، مؤكدة أهمية تشبيك القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين وبما يخدم المصالح المشتركة.


وجرى خلال اللقاء التأكيد على أهمية زيادة حجم الصادرات الأردنية للصين في ظل وجود العديد من السلع الأردنية التي تتمتع بجودة عالية وقدرة تنافسية؛ مثل زيت الزيتون، التمور، منتجات البحر الميت، الأسمدة وغيرها من المنتجات.

 

وأبدى السفير الصيني استعداد بلاده لتقديم الدعم الفني والتقني للكوادر الأردنية في العديد من المجالات ذات الأولوية والاهتمام في المملكة.


 




 

 


 

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