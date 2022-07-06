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وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

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الأربعاء، 06-07-2022 05:13 م

وزير الصناعة : مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا

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الوكيل الاخباري - أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، أن مخزون الأردن من القمح يكفي لحوالي 14 شهرا، وأكد استمرار الحكومة بدعم تلك المادة "على الرغم من الارتفاعات العالمية والإبقاء على الأسعار كما هي".

وأكّد رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأربعاء، على ضرورة الاستمرار في اتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المخزون الغذائي والسلع الأساسية؛ التزاما من الحكومة بتحقيق متطلّبات الأمن الغذائي، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لفترات آمنة وكافية، وتوفير السلع للمواطنين في ظل التغيّرات العالمية.

وقال الشمالي إن الخصاونة طلب تقديم تقرير بشأن 3 أمور أساسية، وهي تشمل مدى توافر المواد الأساسية، وحجم الاستهلاك السنوي، وحجم الاستيراد وعملية الإنتاج داخل السوق المحلية.

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