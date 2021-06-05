وزير الصناعة والتجارة للوكيل : مشكلة حصلت أدت الى انقطاع الدجاج الطازج والان تم حلها

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قالت وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي في تصريح خاص للوكيل الاخباري بانه لا توجد مشكلة في توفر الدجاج الطازج في الاسواق حاليا .

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واضافت ردا على ملاحظات العديد من المواطنين حول فقدان الدجاج الطازج من الاسواق بانه كان هناك بعض المشاكل في الاسابيع القليلة الماضية لدى بعض المزارعين في الانتاج والامور عادت الى وضعها الطبيعي.

واكدت ان لدى وزارة الصناعة والتجارة مراقبة للاسعار بشكل مستمر وهناك بشكل عام التزام بالسقوف السعرية حسب تقارير مراقبي الاسواق قائلة " ما زال يردنا شكاوى من بعض التجار حول رفع سعر الجملة عليهم خاصة في ظل البيع بدون فواتير حيث يتعذر على الوزارة مخالفة الموردين لتجار التجزئة في هذه الحالة .