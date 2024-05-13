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وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

الإثنين، 13-05-2024 12:58 م

وزير الصناعة والتجارة يبحث مع عدد من نظرائه العرب تعزيز التعاون الاقتصادي

كك


الوكيل الاخباري - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، على هامش أعمال اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مع عدد من نظرائه وزراء الصناعة والتجارة العرب تعزيز التعاون الاقتصادي في مختلف المجالات.

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وبحث الشمالي مع كل من عبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، والمهندس محمد العامور وزير الاقتصاد الوطني في دولة فلسطين، وأمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة في جمهورية لبنان، أوجه التعاون في مختلف المجالات، ومنها المجال الاقتصادي والتجاري والتوافق على أهمية تسهيل التجارة والحد من العوائق التي تواجهها، وتعزيز التبادل التجاري بين المملكة و أسواق البلدان الشقيقة في ظل المقومات والحوافز المتوفرة لديها.


 




 

 


 

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