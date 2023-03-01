وزير الصناعة والتجارة: 31 مستوردا للحوم بكافة أنواعها في الأردن

الوكيل الإخباري

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- أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف أن هناك 31 مستوردا للحوم بكافة أنواعها الحية والطازجة والمجمدة في الأردن.وقال الشمالي خلال جلسة تشريعية لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن أعلى نسبة لتاجر لحوم داخل المبلغ لا تتجاوز 9%، وأن الوزارة تقوم بوضع سقوف سعرية إذا وجدت ارتفاعا في الأسعار.وأضاف أنه بموجب القانون فإن الوزارة تقوم بتحليل أسعار السلع من خلال الأدوات المتوفرة، والتي تمكنها من الاطلاع على كافة الأمور التي تدخل بتحديد الأسعار النهائية للمستهلك، وإذا وجدت أن هناك مبالغة في الأسعار تقوم بوضع سقوفا سعرية، لافتا إلى عدم وجود احتكار لأي سلعة في المملكة.وأشار الشمالي إلى أنه تم تغليظ العقوبات في قانون الصناعة لسنة 2016 وقد تصل الغرامات إلى أكثر من 3 آلاف دينار وقد تصل إلى الحبس وإغلاق المنشأة.