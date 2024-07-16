الثلاثاء 16-07-2024
الوكيل الاخباري
 

حسم الجدل حول وفاة فاروق الشرع

صحة غزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين خلال 24 ساعة

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب التقاعدية

أفغانستان.. 40 قتيلا جراء الأمطار الغزيرة و17 قتيلا في حادث انقلاب حافلة

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من اليوم

مروحيات إسرائيلية تطلق النار شمال غرب النصيرات

الفايز: الأردن ينعم بالأمن والاستقرار وسط منطقة مشتعلة بالصراعات

بلدية دير البلح: توقف العمل بمحطات معالجة الصرف الصحي

السلط يضم حارس الفيصلي

تحذير الى جميع اللاجئين في الاردن - صورة

الثلاثاء، 16-07-2024 12:50 م

وزير الصناعة يبحث مع سفراء دول رابطة "آسيان" آليات تعزيز التعاون الاقتصادي

111


الوكيل الاخباري - التقى وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مع سفراء دول رابطة أمم جنوب شرق آسيا (آسيان) التي لها سفارات دائمة في المملكة وهي ماليزيا، إندونيسيا، الفلبين، تايلاند وبحث معهم آليات تعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وبلدانهم في مختلف المجالات وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.

اضافة اعلان


وحضر اللقاء الذي تم في وزارة الصناعة والتجارة والتموين مساء الاثنين السفراء كل من سوبارك برونغثورا، سفير مملكة تايلاند / رئيس تجمع سفارات دول رابطة (آسيان)، ويلفريدو سي سانتوس سفير جمهورية الفلبين، وأدي بادمو سارونو، السفير فوق العادة والمفوض لجمهورية إندونيسيا، ومحمد نصري بن عبد الرحمن، السفير فوق العادة والمفوض لماليزيا، والوفد المرافق لهم.


كما حضر اللقاء رئيس لجنة الصداقة الأردنية التايلاندية السيد ماهر شخاترة ومسؤولون من الأردن وسفارات تلك البلدان.

وقال إن هنالك العديد من الفرص الواعدة لزيادة حجم التعاون الاقتصادي وتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الأردن ودول آسيان، سواء كرابطة أو كدول منفردة.


ودعا القطاع الخاص في هذه الدول للاستثمار في المملكة والاستفادة من الحوافز والامتيازات التي توفرها التشريعات الأردنية بخاصة قانون البيئة الاستثمارية.


وقدم سفراء دول الآسيان خلال اللقاء عدد من المداخلات تضمنت التأكيد على عمق العلاقات بين دول الآسيان والأردن، وأهمية تعزيز وتنمية التبادل التجاري والاهتمام الخاص للاستثمار في الأردن والاستفادة من المنتجات ذات الفرص التصديرية في كلا الجانبين.


وتم الاتفاق على عدد من الآليات التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي ومن ذلك التهيئة لعقد منتدى اقتصادي سنوي بمشاركة القطاعين العام والخاص من الأردن ودول آسيان بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والسياحة من خلال تحديد القطاعات ذات الأولوية التصديرية والاهتمام المشترك وتشكيل وفود تجارية متبادلة لاستكشاف الفرص وتعزيز قطاع منتجات الحلال.


كما تم تبادل نقاط الاتصال بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين وممثلي الرابطة للشروع بالعمل الفني تمهيداً لتنفيذ مخرجات اللقاء والمتابعة المستمرة لتحديد مجالات التعاون واقتراح الآليات لتعزيز التعاون الاقتصادي وتأطيره بما يلزم من اتفاقيات ومذكرات تفاهم تحفز التجارة البينية وإزالة الصعوبات التي تواجهها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
320222810132218729240

بيان صادر عن الضمان الاجتماعي بشأن الرواتب التقاعدية

7202413155635866127666

اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات اعتباراً من اليوم

6202420234739577418450

تحذير الى جميع اللاجئين في الاردن - صورة

هه

78 شاحنة مساعدات إنسانية أردنية عبرت إلى غزة خلال 5 أيام

1721116350273

خبراء يقدرون كمية الكعكة الصفراء بـ 41 ألف طن وسط الأردن

حح

الإفتاء توضح فضل يوم عاشوراء

أخبار متعلقة
1721054955725

افتتاح مركز "المنصة" التكنولوجي في ماركا

tbl_articles_article_31978_984bb1e742-bb61-4b5f-8cda-0bba6aa4019f

كيف تسببت حشرة بوفاة فتاة أردنية ؟

1720803841576

مندوب الأردن لدى الأمم المتحدة: نقف بكل إمكانياتنا مع الأونروا

b059ad4d63ca1e7097608783e9f35748

مكافحة الاوبئة يكشف أعراض حمى غرب النيل والفئات الأكثر عرضة للاصابة

420241882638424937601

توضيح بشأن ارتفاع أسعار الأغذية في الأردن

1719255996559

الزي الأردني التقليدي أيقونة مميزة في بيوت الأزياء المصرية