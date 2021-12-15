وزير الصناعة يبحث مع مسؤولين عراقيين تعزيز التجارة البينية وتسريع إقامة المدينة الاقتصادية

الوكيل الاخباري - بحث وزير الصناعة والتجارة والتموين، يوسف الشمالي، مع وزراء التخطيط والصناعة والمعادن والتجارة العراقيين في بغداد، اليوم الأربعاء، آليات تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وكذلك متابعة تنفيذ مخرجات القمة الثلاثية التي جمعت جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بما يسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي في العديد من المجالات خاصة الصناعية منها.



كما تم استكمال إجراءات توقيع مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التكامل الصناعي الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق، والتي تم التوقيع عليها في إطار زيارة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إلى مصر مؤخرا.

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