السبت 20-07-2024
الوكيل الاخباري
 

ورشة حول "بناء وبرمجة روبوتات" في جامعة عمان العربية

هيئة الطاقة توضح حول التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن وشحن المركبات الكهربائية

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من عشائر الكريشان

التنمية الاجتماعية تنظم معرضا فنيا للفنانة المبتدئة عُريب فالح

هل يتأثر الأردن بوقف استيراد الدجاج من البرازيل ؟

بخّاخ الأنف يوفر وقاية من البرد والإنفلونزا

يديعوت أحرونوت: نتنياهو وبايدن قد يدليان بتصريح عن الصفقة من واشنطن

وزير الصناعة يفتتح مصنع سنابل للورق والكرتون في القسطل

أنباء بعودة شيرين عبدالوهاب لحسام حبيب .. وأول تعليق من الفنانة

اكتشاف عناكب الأرملة السوداء داخل سفينة شحن في ألمانيا

السبت، 20-07-2024 03:42 م

وزير الصناعة يفتتح مصنع سنابل للورق والكرتون في القسطل

1721475670931


الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مصنع سنابل العطاء للورق والكرتون في منطقة القسطل، المقام على مساحة 700 دونم، وحجم استثمار يقدر بـ 100 مليون دينار.

اضافة اعلان


وقال الشمالي، إن الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ومعالجة الصعوبات التي يواجهها، انطلاقا من أهميته في مجمل النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية.


وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة وبرنامجها التنفيذي بتوجيهات من جلالة الملك تتضمن محركات أساسية موجهة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الحكومة تولي الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل مع مختلف مكوناته ميدانيا أهمية كبيرة وذلك للاطلاع على آليات العمل ورصد الصعوبات والعمل على معالجتها.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1721483851327

ورشة حول "بناء وبرمجة روبوتات" في جامعة عمان العربية

nWapxWTtczFqD2DwCCb7UNMdgVDCAkSkJHODnRmd

هيئة الطاقة توضح حول التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن وشحن المركبات الكهربائية

fdaae826-2f71-4780-ab7a-cea51f861a28

رئيس الديوان الملكي يلتقي وفدا شبابيا من عشائر الكريشان

53364164-e957-4cea-8416-283f5789b425

التنمية الاجتماعية تنظم معرضا فنيا للفنانة المبتدئة عُريب فالح

1721476292019

توقيع 21 اتفاقية ضمن حاضنة الابتكار الزراعي

620242316135778273347

هل يتأثر الأردن بوقف استيراد الدجاج من البرازيل ؟

أخبار متعلقة
720222418238363882837

إلغاء السقوف السعرية للدجاج المُباع للمطاعم

5202426104119277021496

تخفيض سعر دقيق القمح الموحد والمورد للمطاحن لشهر تموز