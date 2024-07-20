وزير الصناعة يفتتح مصنع سنابل للورق والكرتون في القسطل

الوكيل الاخباري - افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، مصنع سنابل العطاء للورق والكرتون في منطقة القسطل، المقام على مساحة 700 دونم، وحجم استثمار يقدر بـ 100 مليون دينار.

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وقال الشمالي، إن الحكومة تحرص على دعم وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي، ومعالجة الصعوبات التي يواجهها، انطلاقا من أهميته في مجمل النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات الوطنية.



وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة وبرنامجها التنفيذي بتوجيهات من جلالة الملك تتضمن محركات أساسية موجهة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، وتحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، مشيرا إلى أن الحكومة تولي الشراكة مع القطاع الخاص والتواصل مع مختلف مكوناته ميدانيا أهمية كبيرة وذلك للاطلاع على آليات العمل ورصد الصعوبات والعمل على معالجتها.