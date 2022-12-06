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الثلاثاء، 06-12-2022 02:57 م

وزير الطاقة: رفع أعداد المهندسين المتدربين وزيادة مكافأتهم الشهرية لـ 260 دينارا

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الوكيل الإخباري -وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية ونقابة المهندسين الأردنيين، الثلاثاء مذكرة تفاهم ترفع بموجبها الوزارة عدد المهندسين المتدربين من 15 مهندسا سنويا الى 25 يحصلون على مكافأة شهرية مقدارها 260 دينارا تدفعها الوزارة والنقابة مناصفة.

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ووقع المذكرة وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة ونقيب المهندسين احمد سمارة الزعبي بحضور مسؤولين من الطرفين.


وقال الوزير الخرابشة إن المذكرة تأتي حرصا من الوزارة على تعزيز التعاون القائم مع نقابة المهندسين لتطوير قدرات ومهارات المهندسين الأردنيين واعدادهم لسوق العمل مع ضمان حصولهم على مكافأة شهرية تم رفعها من 150 دينارا الى 260 دينارا لتأمين مصاريف المتدرب وسد احتياجاته المادية خلال فترة التدريب.


وأشار إلى إن الوزارة رفعت بموجب مذكرة التفاهم عدد المهندسين المتدربين من 15 مهندسا سنويا الى 25 يتدربون في الوحدات التنظيمية للوزارة لمدة عام في تخصصات هندسة المناجم والتعدين والهندسة الكهربائية وهندسة المساحة وهندسة إلكترونيات (حاسوب) وهندسة مواد وهندسة صناعية بالإضافة الى اختصاص الهندسة الكيماوية.


وأشاد الوزير الخرابشة بالتعاون القائم بين الوزارة ونقابة المهندسين بما يخدم مصالح الطرفين ويعزز دور ومساهمة المهندس الأردني في خدمة الاقتصاد الوطني ورفده بقيمة مضافة، مؤكدا ان النقابة بيت خبرة تقدم خبراتها لمختلف مؤسسات الوطن.


 




 

 


 

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