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الخميس، 13-01-2022 02:59 م

وزير الطاقة: فلس الريف باقي في التعرفة الكهربائية الجديدة

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، إن بند فلس الريف باقٍ على الفاتورة، مع التعرفة الكهربائية الجديدة، والتي يبدء تطبيقها مطلع نيسان المقبل.

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وأشار الخرابشة لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن الكهرباء المُستَجرة من الشبكة والطاقة المصدرة للشبكة والتي يتم انتاجها من أنظمة الطاقة المتجددة المدعومة ستبقى كما هي بذات الانتاجية.


وأكد على أن أنظمة الطاقة المدعومة من فلس الريف سوف يشملها دعم الكهرباء، بمعدل 2- 2.5 دينار، إلى جانب شمولها بنظام شرائح الإستهلاك الجديدة.


يذكر أن الشرائح المنزلية المستفيدة من فلس الريف جاءت على النحو التالي: المنازل خارج حدود التنظيم (بواسطة الشبكة الكهربائية) ، يتم إيصال التيار الكهربائي بواسطة الشبكة للتجمعات السكانية المكونة من 3 منازل بحد أدنى والمنازل الفردية الواقعة خارج حدود التنظيم، فيما يتم إيصال التيار بواسطة الطاقة المتجددة للمنازل الواقعة داخل وخارج حدود التنظيم بواسطة الشبكة الكهربائية شريطة الحصول على دراسة حالة اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية.

 

ونصت الأسس على تركيب انظمة خلايا شمسية غير مرتبطة مع الشبكة لمنازل الأسر العفيفة الواقعة خارج حدود التنظيم، شريطة الحصول على دراسة حالة اجتماعية من وزارة التنمية الاجتماعية ، وتركيب انظمة خلايا شمسية مرتبطة مع الشبكة لمنازل الأسر العفيفة والمنتفعين من صندوق المعونة الوطنية.

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