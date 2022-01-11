وزير الطاقة: لن يتم إلغاء بند فرق أسعار الوقود على التعرفة الكهربائية الجديدة

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الثلاثاء، إن "الوزارة لن تلغي بند أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء".

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وأضاف أن "الوزارة ستعمل على تثبيت بند أسعار المحروقات في فاتورة الكهرباء عند صفر"، موضحا أن "بند فرق أسعار الوقود لن يتم إضافته، بل هو بند موجود على الفاتورة وموقوف منذ سنة ونصف، وفي التعرفة التي نتحدث عنها والتي ستطبق منذ بداية نيسان/ابريل المقبل لن يتم إضافة هذا البند".



"لن يتم إلغاء بند فرق أسعار الوقود على التعرفة الكهربائية الجديدة وسيتم إبقاء قيمته عند صفر"، وفق الوزير.



وعن إعادة هيكلة التعرفة الكهربائية، قال الخرابشة: "الموضوع ليس رفع لأسعار الطاقة الكهربائية أو إزالة الدعم، لكن الموضوع هو إعادة هيكلة جزئية لتوجيه دعم أكبر للقطاعات الإنتاجية المختلفة من القطاع الصناعي، التجاري، السياحي، والزراعي".



وتابع: "يهمنا أن نقدم لهذه القطاعات الدعم اللازم لتستطيع الاستمرار في إنتاج السلع وتقديم الخدمات، ويما ينعكس إيجابا على نمو هذه القطاعات، وبالتالي مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ومساهمتها في توفير فرص عمل مختلفة وزيادة تنافسيتها".



وأكد الخرابشة أن "كل رب أسرة أردني يمتلك رقما وطنيا، إضافة إلى حملة الجوازات المؤقتة، وأبناء قطاع غزة المقيمين على الأراضي الأردنية مسموح له أن يأخذ دعما على عداد كهربائي واحد".



رئيس لجنة الطاقة النيابية فراس العجارمة، أكد أن "اللجنة طلبت اجتماعا مع لجنة تسعير المشتقات النفطية لمناقشة بند الضريبة الثابتة".



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