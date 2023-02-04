وزير الطاقة: معالجة كل شكاوى وملاحظات المواطنين خلال المنخفض فورا

الوكيل الإخباري - تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت أداء شركات القطاع من خلال (مركز المراقبة والطوارئ) في هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن لضمان استمرارية تزويد الخدمة والمعالجة الفورية لأي انقطاعات قد تحدث في التيار الكهربائي وضمان تزويد المواطنين باحتياجاتهم من المشتقات النفطية وأسطوانات الغاز ومادة الكاز في ظل الظروف الجوية التي تشهدها المملكة.



وأكد الوزير الخرابشة أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في العمل على مراقبة أداء النظام الكهربائي وسلامة الشبكة وحماية مصالح المستهلكين والشركات العاملة في القطاع والجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في الميدان لضمان استمرارية تزويد الخدمة ومتابعة شكاوى المواطنين ومعالجتها من قبل الشركات المعنية بالسرعة الممكنة.

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وشدد الخرابشة على ضرورة الالتزام بخطط الطوارئ وسرعة الاستجابة لأي استفسارات أو شكاوى ترد من المواطنين ومعالجتها فورا.



من جانبه، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة أن الهيئة اوعزت للجهات العاملة في قطاعات الكهرباء والمشتقات النفطية والغاز تكثيف الجهود ورفع جاهزيتها استعدادا لمواجهة الظروف الجوية. مؤكدا أن الهيئة ستواصل من خلال مركز المراقبة والطوارئ وكوادر الضابطة العدلية متابعة اداء الشركات وتزويد المملكة باحتياجاتها من الطاقة.



وأضاف المهندس السعايدة ان الحمل الكهربائي الأقصى ليوم أمس بلغ 3420 ميجاواط وسجل خلال فترة النهار ارتفاعا بنسبة 8 بالمئة فيما سجلت الأحمال ارتفاعا ملحوظا يوم الجمعة بنسبة 33.5 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.



وحث السعايدة شركات الكهرباء على الاستمرار بتكثيف حملات التوعية بطرق ترشيد الاستهلاك نظرا لأن مثل هذه الظروف الجوية تتطلب استخدام بعض الأجهزة الكهربائية لفترات أطول ما يؤدي لزيادة كمية استهلاك الطاقة.