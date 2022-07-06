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وزير الطاقة والثروة المعدنية يزور قيادة سلاح الجو الملكي

الأربعاء، 06-07-2022 07:09 م

وزير الطاقة والثروة المعدنية يزور قيادة سلاح الجو الملكي

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الوكيل الاخباري - زار وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، أمس الثلاثاء، قيادة سلاح الجو الملكي، وكان في استقباله قائد السلاح العميد الركن الطيار محمد حياصات.

وجال الخرابشة خلال زيارته في مركز الإسعاف الجوي الأردني وجناح النقل الجوي، واطلع على المهام والواجبات التي يقوم بها، وكذلك الخدمات التي يقدمها بمهنية واحترافية عالية ويشرف عليها فريق عمل مختص من ذوي الخبرة والكفاءة.

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