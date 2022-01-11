وزير الطاقة يؤكد للنواب: تعديل تعرفة الكهرباء على الصناعة سينعكس على اسعار السلع

الوكيل الاخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ان التعرفة الكهربائية الجديدة تاتي لازالة جزء من التشوهات على الفاتورة ولدعم القطاعات الانتاجية.

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واضاف الخرابشة خلال اجتماع لجنة الطاقة النيابية، اليوم الثلاثاء، ان تقليل كلف الانتاج على القطاعات الانتاجية سيسهم في تمرير سلع بكلف اقل للمواطن.

واشار الى انه لا يوجد ولا فلس واحد من الوفر المالي للقطاعات الانتاجية سيذهب للحكومة ، وانما سيعود بالنفع على ذات القطاعات.



واوضح الخرابشة ان 93 % من العدادات المنزلية في الاردن استهلاكها اقل من 600 كيلوا واط.



واشار الى ان غير الاردنيين لن يستفيدوا من الدعم على الفاتورة، حيث سيتم احتساب فواتيرهم بمعدل 1 - 1000 كليواوط بقيمة 150 فلس، وما اكثر من 1000 كيلوا واط بقيمة 200 فلس.



وشدد الخرابشة ان المستهلك لو كان مستاجرا لن يطلب منه اي صورة عن العقد او اجراءات معقدة، منوها الى ان عدادات الخدمات تستفيد من التعرفة المدعومة على الشرائح الثلاثة، غير انها لن تستفيد من الخصم على الفاتورة .