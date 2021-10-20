وزير الطاقة يبحث مع السفير الأميركي مجالات التعاون الطاقي المشترك

الوكيل الاخباري - بحث وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة مع السفير الاميركي لدى المملكة هنري ووستر اليوم الأربعاء أوجه التعاون المشترك في مجالات الطاقة وسبل تعزيزها بما يخدم القطاع.

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وعرض الوزير الخرابشة خلال اللقاء خطط الوزارة وتطلعاتها في مجال الربط الكهربائي الإقليمي خاصة تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية عبر سوريا بما يخفف من ازمة الطاقة التي يشهدها لبنان.



واستعرض مشاريع الربط الكهربائي الإقليمي وأثرها في تعزيز التكامل الاقتصادي في المنطقة وبما يحسن مستوى حياة شعوبها.