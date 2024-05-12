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الأحد، 12-05-2024 10:44 ص

وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي

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الوكيل الإخباري - اطلع وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأحد، على آخر التحديثات والمنجزات التي تمت على الأولويات والمبادرات الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي ( 2023 -2025) لقطاعي الطاقة والتعدين. اضافة اعلان


وتابع الخرابشة، خلال الاجتماع الدوري مع ضباط ارتباط الجهات المعنية، تقدم سير العمل وفقاً للجدول الزمني المُقرر في الإجراءات الأولويات ونسبة التقدم فيها، خلال شهر نيسان الماضي. 

وأوعز الخرابشة لجميع ضباط الارتباط المعنيين بمتابعة الأولويات وقياس مدى التقدم فيها أولا بأول ضمن الفترة المُحددة لكل أولوية ومبادرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مؤسساتهم. 

يذكر أن عدد مبادرات قطاع الطاقة في رؤية التحديث الاقتصادي 50 مبادرة، وفي قطاع التعدين 18 مبادرة.

 




 

 


 

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