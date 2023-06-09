وزير الطاقة يشارك fجلسات مؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين

الوكيل الاخباري - يشارك وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، في احدى جلسات الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين، الذي سيبدأ أعماله بالعاصمة الرياض يوم الأحد المقبل.

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وينظم المؤتمر على مدى يومين وزارة الاستثمار السعودية بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية واتحاد الغرف العربية تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء" الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي الصيني.



وحسب بيان للمنظمين اليوم الجمعة تركز الجلسة التي سيشارك فيها الوزير الخرابشة على الطرق المبتكرة لإنتاج الطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية.



ويشارك بالجلسة كذلك الرئيس التنفيذي لأكوا باور- السعودية- ماركو أرشيلي، والعضو المنتدب والشريك الإداري لمجموعة CITIC Capital ESG الصينية فانغلو وانغ، ونائب رئيس أرامكو السعودية ياسر مفتي، والمؤسس ونائب رئيس شركة الفنار صباح المطلق، ونائب رئيس مجلس إدارة CGL الصينية زو يوفانغ.

