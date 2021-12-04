وزير الطاقة يكشف عن اجراءات حكومية قادمة

الوكيل الاخباري - اطلق وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم السبت مشروع استكشاف خام الفوسفات في منطقة الرويشد واطلع على سير العمل في حقل الريشة الغازي.



وقال الوزير الخرابشة في تصريح صحفي ان الوزارة تعمل على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال تكاملية العلاقة ما بين حقل الريشة الغازي ومشروع استكشاف الفوسفات الذي يعد مشروعا وطنيا ينفذ بسواعد وقدرات وطنية، مؤكدا ان النتائج الأولوية للاستكشاف في المنطقة عن الفوسفات مؤملة.



وأوضح ان العمل حاليا بدأ في منطقة مساحتها 120 كيلومترا من اصل 3000 كيلومتر سيجري استكشافها تباعا لافتا الى ان العينات التي بدأ تجميعها اليوم سيتم تحليلها والاعلان عنها فور ظهور النتائج.

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وقال ان عمليات الاستكشاف تجري بالاعتماد على دراسات سابقة ابرزها عام 2012 نفذتها نقابة الجيولوجيين الاردنيين، تم خلالها حفر تسعة ابار، أظهرت وجود سماكات جيدة ومؤملة إقتصادياً.



وأشار الى ان ما يجري في هذه المرحلة هو تحديد امتدادات وسماكات خام الفوسفات وتحديد نسبة تركيز الفوسفات والمكونات الأخرى الملائمة للاستخدام في مختلف الصناعات في السوق المحلي ولغايات التصدير، بالإضافة الى تحديد النسب الإشعاعية المرافقة للخام.



على صعيد اخر اطلع الوزير الخرابشة على سير العمل بعدد من ابار حقل الريشة الغازي ومستجدات المشروع الذي تنفذه شركة البترول الوطنية.



وفيما يتعلق بمستجدات العمل بالحقل قال الوزير الخرابشة، ان القدرة الإنتاجية لحقل الريشة الغازي ارتفعت من حوالي 8 ملايين قدم مكعب يوميا عام 2017 الى حوالي 30 مليون قدم مكعب حاليا يجري العمل على رفعها الى 50 مليون قدم مكعب.



وأوضح ان نحو 20 مليون قدم مكعب من الغاز يجري استغلالها لتوليد الكهرباء في محطة كهرباء الريشة، فيما يجري العمل على استغلال باقي الكمية بتزويد القطاعات الإنتاجية بالغاز.



وعن مستقبل العمل في حقل الريشة قال الوزير الخرابشة ان العمل خلال عام 2022 سيتركز في حفر 6 آبار جديدة لرفع قدرة الحقل الى 50 مليون قدم مكعب يوميا.