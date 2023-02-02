الخميس 02-02-2023
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الخميس، 02-02-2023 06:21 م

وزير الطاقة يلتقي الحكام الإداريين بوزارة الداخلية

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الوكيل الاخباري - نظمت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، لقاء حوارياً، تحدث خلاله وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، بحضور وزير الداخلية مازن الفرايه، عن أبرز تحديات ملف الطاقة.

وأضاف الخرابشة، خلال اللقاء الذي عقد في مركز المؤتمرات بوزارة الداخلية، بحضور الحكام الإداريين، أن قطاع الطاقة يمتلك رؤية واستراتيجية واضحة باعتباره من القطاعات التي تشكل تحدياً كبيراً بالنسبة للأردن واقتصاده الوطني.

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