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السبت، 17-07-2021 03:35 م

يكشف أهمية لقاء الملك ببايدن وانعكاساته على السياسة الأردنية

وزير العدل السابق: لقاء الملك ببايدن في هذا التوقيت يحمل عدة دلائل ورسائل

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الوكيل الإخباري - أحمد الجراح - قال وزير العدل السابق الدكتور بسام التلهوني إن زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني في هذا الوقت تحديداً وهذا الظرف لها عدة دلالات ومؤشرات أهمها أنه أول زعيم عربي يلتقي بالرئيس الأمريكي جو بايدن بعد توليه الرئاسة الأمريكية.

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وأضاف التلهوني لـ الوكيل الإخباري أن هذا اللقاء دليل على احترام وتقدير واعتراف للدور الهام والمحوري الذي يلعبه الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، في الدفاع عن قضايا الأمة العربية المحورية وعلى رأسها القضية الفلسطينية .

 

وأكد أن اللقاء سيكون هاماً من عدة نواحي، خصوصاً أنه مع إدارة أمريكية جديدة ذات توجهات مختلفة عن سابقتها، وتحديدا القضية الفلسطينية، والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني القائمة على حل الدولتين، والتأكيد على الوصاية الهاشمية ودورها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

 

وأردف أن الزيارة متزامنة مع الإصلاحات التي يقودها جلالة الملك في الداخل الأردني، وأهمها الإصلاحات السياسية المتمثلة في التعديلات التي ستشهدها المملكة في أعقاب إصدار قانوني الانتخاب والأحزاب، إضافة إلى بعض الملفات الأخرى الضاغطة، أهمها مسألة اللاجئين، والاقتصاد، والمساعدات الأمريكية للأردن.

 

وختم التلهوني أن تحويل الولايات المتحدة 600 مليون دولار للأردن من ضمن المساعدات المزمعة خلال العام2021، و قبل اللقاء الملكي ببايدن بيومين،بمثابة  رسالة ومؤشرات كبيرة على دعم الولايات المتحدة للأردن من الناحية السياسية والاقتصادية .

 

 




 

 


 

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