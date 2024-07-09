وزير العدل يبحث ورئيس بعثة الصليب الأحمر في الأردن سبل تعزيز التعاون

الوكيل الإخباري - بحث وزير العدل الدكتور احمد الزيادات خلال لقائه اليوم الثلاثاء، وفدا من بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الأردن برئاسة رئيس البعثة سارة افريلود، سبل تعزيز التعاون في مجال تعزيز حقوق الإنسان.

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وأكد الزيادات خلال اللقاء الذي حضره أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي، دور الصليب الأحمر في دعم الأعمال الإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها وصونها.



وتطرق الجانبان إلى أهمية التعديلات القانونية المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وبدائل التوقيف وتأثيرها في الحد من الآثار السلبية الناجمة عن العقوبات السالبة للحرية.



بدورها، أشادت افريلود بالجهود التي يقوم بها الأردن في مجال تعزيز حقوق الانسان والالتزام بالمعايير الدولية.