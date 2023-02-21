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الثلاثاء، 21-02-2023 03:14 م

وزير العدل يستقبل السفير الايطالي في عمان

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الوكيل الإخباري - استقبل وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات في مكتبه، اليوم الثلاثاء، السفير الايطالي في عمان لوتشانو بيزوتي والوفد المرافق له.

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وحضر اللقاء أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي ومدير مديرية التعاون الدولي.


وأكد الزيادات على عمق العلاقات والتعاون التي تجمع بين البلدين، ورحب بالتعاون المشترك في المجالات القضائية والقانونية بما يخدم مصلحة البلدين، مضيفا بأن وزارة العدل ستنتهي من دراسة مسودات الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في مجال التعاون القضائي قريبا.


من جهته أشاد السفير الايطالي بالتعاون المشترك بين البلدين معربا عن أمله بزيادة التعاون القانوني والقضائي بين الجانبين وإدامة التنسيق بينهما في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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