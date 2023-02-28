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الثلاثاء، 28-02-2023 04:46 م

وزير العدل يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية

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الوكيل الإخباري - أكد وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، اليوم الثلاثاء على عمق العلاقات الأردنية الأمريكية القائمة على الاحترام والتعاون المتبادل بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

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جاء ذلك خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الأمن المدني والديمقراطية وحقوق الانسان أوزرا زيا والممثل الخاص لشؤون الانصاف والعدالة العرقية ديزيريه كورمير سميث والوفد المرافق لهما وبحضور أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي سعد اللوزي ومدير إدارة حقوق الانسان في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفيرة رغد السقا وعدد من مدراء وزارة العدل وعدد من أعضاء اللجنة الفنية لمنع الاتجار بالبشر.


وأكد الزيادات إلى أهمية استمرار التعاون المشترك بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية في المجالات القانونية مشيرا إلى تميز العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين مثمنا الدعم الذي تقدمه الحكومة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.


وبحث الجانبان خلال اللقاء عدد من المواضيع المتعلقة بحقوق الانسان والتي كان من أهمها إنجازات اللجنة الوطنية لمنع الاتجار البشر التي يرأسها وزير العدل وما تم تحقيقه من جهود في هذا المجال والخطط والمشاريع المستقبلية التي تهدف الى توفير اليات الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر.


من جهتها أشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية الى أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين، وأن الولايات المتحدة الأمريكية تثمن عاليا دور الأردن في المنطقة معربة عن الرغبة بتعزيز أواصر التعاون القائمة بين البلدين لتعزيز منظومة حقوق الانسان.

 




 

 


 

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