وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الوكيل الاخباري - قال وزير العمل نايف استيتية، السبت، إن الوزارة تسعى لوضع "آلية" تستهدف خلق فرص عمل من خلال "دراسة ما هو مطلوب في سوق العمل" في وقت تحاول الحكومة "وضع حلول كاملة" للحد من البطالة بين الشباب.



وأوضح استيتية لـ "المملكة" إن هدف وزارة العمل "تنظيم سوق العمل"، مشيرا إلى أن "سعي الوزارة إلى وضع آلية عمل تستهدف خلق فرص عمل من خلال دراسة ما هو مطلوب في سوق العمل من حيث الشركات الموجودة والفرص الموجودة فيها والمهارات المطلوبة".

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