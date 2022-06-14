وزير العمل: القطاع الخاص القطري مهتم بتوظيف الأردنيين

الوكيل الاخباري- التقى وزير العمل نايف استيتية بالدوحة اليوم الثلاثاء، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة قطر محمد بن طوار الكواري، بحضور السفير الأردني لدى قطر زيد مفلح اللوزي وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة قطر.



وجرى خلال اللقاء التباحث في العلاقات الثنائية في مجالات العمل والدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تعزيز علاقات التعاون بين الطرفين.



وأشار استيتية إلى عمق العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى مبادرة سمو أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بتوظيف 20 ألف أردني في قطر.



وأضاف استيتية، أنه لمس اهتماما وحرصا من القطاع الخاص القطري على توظيف الأردنيين، لافتا إلى الرغبة في التعاون بين وزارة العمل وغرفة تجارة قطر من أجل تحفيز القطاع الخاص القطري بشكل أكبر على توظيف الأردنيين، وتحديد الوظائف المتاحة والمهارات المطلوبة.



من جانبه، أكد الكواري عمق العلاقات الأخوية بين قطر والأردن، مؤكدا استعداد غرفة قطر لتعزيز التعاون مع الجانب الأردني في الأمور المتعلقة بالعمل.



وأشار إلى أن هناك طلبا كبيرا على التوظيف، لافتا إلى أن العمالة الأردنية تحظى بسمعة طيبة من حيث الكفاءة والمهارة، وان غرفة قطر تشجع شركات القطاع الخاص القطري على توظيف الأردنيين.



وكان وزير العمل نايف استيتية بدأ زيارته للدوحة أمس على رأس وفد رسمي.

اضافة اعلان