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الأربعاء، 02-02-2022 03:27 م

وزير العمل القطري يصل إلى المملكة في زيارة رسمية

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الوكيل الإخباري - وصل المملكة اليوم الأربعاء، وزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري في زيارة رسمية وكان في استقباله وزير العمل نايف استيتية. اضافة اعلان


وكان الوفد الضيف المرافق لوزير العمل القطري وصل إلى المملكة يوم الإثنين الماضي ويضم وكيل وزارة العمل القطرية محمد حسن العبيدلي وعدد من المسؤولين في وزارة العمل القطرية. 

واطلع الوفد القطري خلال اليومين الماضيين على جهود وزارة العمل في تنظيم سوق العمل وشؤون العمل والعمال وأصحاب العمل، كما اطلع الوفد على جهود ومهام المؤسسات التابعة لوزارة العمل مؤسسة التدريب المهني وهيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية وصندوق التنمية والتشغيل. 

ويجري الوزيران وزير العمل نايف استيتية ووزير العمل القطري الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري يوم غد الخميس مباحثات حول أبزر الملفات المشتركة بين البلدين في مجالات شؤون العمل. 

ومن المقرر أن يلتقي وزير العمل الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري يوم غد الخميس رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في دار رئاسة الوزراء.

وتربط الأردن ودولة قطر علاقات أخوية تاريخية تعكس علاقات التعاون بين البلدين في القطاعات المختلفة، وتأتي ترجمة واقعية للرؤى الحكيمة والتوجيهات السامية للقيادتين جلالة الملك عبد الله الثاني وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما أن جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد تعمل على تعزيز اوجه التعاون المشترك مع الأشقاء القطريين في مختلف المجالات.

 




 

 


 

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