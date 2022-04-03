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الأحد، 03-04-2022 11:47 ص

وزير العمل: ربط البرنامج الوطني للتشغيل بالقطاع الخاص

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الوكيل الإخباري - قال وزير العمل نايف استيتية إن البرنامج الوطني للتشغيل سيكون مرتبط بشكل كامل مع القطاع الخاص، بحيث يكون تدريب للشاب أثناء العمل. 

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واشار استيتية خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إلى أنه تم رصد 80 مليون دينار ويهدف للوصول الى 60 الف شاب وفتاة، وفي كل المحافظات ولكل الفئات، وتم تدريب عدد من موظفي وزارة العمل على مساعدة الشركات والشباب لتعبئة الوظائف.


وبين انه سيتم السماح لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية للانتفاع من الوظيفة، بحيث يحصل الشاب على 150 دينارا، مقسمة كما يلي: 130 دينار كدعم أجور + 10 دنانير(دعم اشتراكات ضمان اجتماعي) + 10 دنانير(بدل تنقلات).

 

واشار الى ان التسجيل من خلال غرف الصناعة والتجارة والنقابات واصحاب العمل، وتعبئة الطلب الالكتروني من خلال منصة ( تشغيل) 

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