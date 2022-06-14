وزير العمل : زيادة فرص العمل للأردنيين في القطاع الخاص القطري

الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية اليوم الثلاثاء، عمق العلاقات التي تربط الأردن وقطر والتي تم ترسيخها بحكمة قيادتي البلدين الشقيقين.



وقال الوزير استيتية الذي بدأ زيارة رسمية إلى الدوحة في تصريحات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) ، إنه اتفق مع النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، محمد بن طوار الكواري، على تشكيل فريق عمل فني مهمته التواصل مع شركات القطاع الخاص القطري وتحديد المهارات المطلوبة في القطاع، إضافة إلى تفعيل منصة تشغيل الأردنيين مع قطر، والاستفادة من الكفاءات والخبرات الأردنية المسجلة عليها.



وأضاف الوزير استيتية، إنه ناقش مع الكواري، آلية التعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر لتحفيز شركات القطاع الخاص القطري على خلق مزيد من فرص العمل للشباب الأردني عبر منصة قطر، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الشباب الأردني المؤهل والمدرب والذي يتمتع بالكفاءة والمهارات العالية بالعمل في مختلف المجالات في القطاع الخاص القطري.

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