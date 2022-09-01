وزير العمل : سوق العمل بحاجة لمهارة بغض النظر عن الشهادة العلمية

الوكيل الاخباري - أكد وزير العمل نايف استيتية، أن وزارة العمل تنطلق في رؤيتها وبرامجها من توجيهات جلالة الملك واهتمام سمو ولي العهد، بمختلف قضايا الوطن وعلى رأسها قضايا الشباب، بوصفهم ثروة الوطن الحقيقية، وعليه يأتي العمل مع الشباب لاستثمار طاقاتهم ودمجهم من خلال التعليم التقني عبر رفع مهاراتهم وتأهيلهم لسوق العمل بكفاءة واقتدار.



وأضاف خلال لقائه الحواري مع مجموعة من طلبة جامعة اليرموك، ضمن فعاليات صيف الشباب 2022، بحضور رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد في مبنى المؤتمرات والندوات، أن سوق العمل بات يحتاج إلى المهارة بغض النظر عن الشهادة العلمية، داعيا هؤلاء الشباب للحصول على المهارات اللازمة والمتوافقة مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.

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