وزير العمل : لا حديث عن رفع الحد الأدنى للأجور

الوكيل الاخباري - أعلن وزير العمل نايف استيتية، الثلاثاء، عدم وجود حديث عن رفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ حاليا 260 ديناراً، في ظل معاناة الأردن من تبعات الأزمة الأوكرانية في الوقت الذي لم يتعافى فيه الأردن بشكل كامل من جائحة كورونا.



وذكر استيتية عبر برنامج قناة المملكة ، أن فريق وزارة العمل استحدث 9890 وظيفة منذ 1 كانون الثاني/يناير 2022، من خلال منصة سجل ومن خلال جهود فرق التشغيل الموجودة في مديريات الوزارة.



وأوضح الوزير أن قطر وظفت 10600 منذ الإعلان عن منصة التوظيف في قطر، بينهم 2400 وظيفة خلال العام الحالي.



ورأى الوزير أن كلفة العامل الوافد ليست أقل من كلفة العامل الأردني.

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