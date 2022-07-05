وزير العمل : نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة

الوكيل الاخباري - قال وزير العمل نايف استيتية، الثلاثاء، إن نسبة الفقر في الأردن أعلى من نسبة البطالة.



وأوضح الوزير أن المتعطل عن العمل هو كل شخص يتمتع بمهارات معينة ويرغب بالعمل ويبحث عن عمل لمدة أسبوعين بدون أن يجده، وفق الإحصاءات العامة.



وتحدث عن ارتباط بين خطي الفقر والبطالة، وقال إن "خط الفقر يعتبر 550 دينار تقريبا"، لكن لم تصدر أرقام فعلية رسمية لغاية الآن بشأن خط الفقر، ويعتقد الوزير أن هذا هو الرقم من خلال الأرقام السابقة.

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