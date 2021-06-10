وزير العمل والسفير العراقي يبحثان ملفات مشتركة بين البلدين

الوكيل الإخباري - بحث وزير العمل يوسف الشمالي، الخميس، مع السفير العراقي في عمّان حيدر العذاري ملفات مشتركة بين البلدين في قطاع العمل.

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وأكد الشمالي خلال استقباله العذاري في مكتبه اليوم، أهمية الشراكة الأردنية العراقية، وضرورة تفعيلها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين وفق توجيهات قيادتي البلدين.



و ناقشا، التنسيق المشترك بين الجانبين بخصوص مؤتمر العمل الدولي الذي يعقد حالياً في العاصمة السويسرية جنيف.



السفير العراقي حيدر العذاري، أشاد بالمستوى المتطور من العلاقات الثنائية بين البلدين وحرصهما على تطوير هذه العلاقة الأخوية الراسخة والتطلع إلى تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات.

