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الأربعاء، 16-02-2022 06:55 م

وزير العمل ورئيس إقليم البترا يبحثان التعاون المشترك لإيجاد فرص عمل

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الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية ورئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي الدكتور سليمان الفرجات، اليوم الأربعاء، سبل التعاون المشترك بين الجانبين في توفير فرص عمل لأبناء إقليم البترا.

وأكد استيتية، خلال لقائه مجلس المفوضين، اليوم الأربعاء في مبنى سلطة البترا، أهمية الشراكة والتعاون بين الوزارة وإقليم البترا، مشيداً بتسهيلات تقدمها السلطة للمستثمرين والمنشآت ضمن منطقة اللواء.

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