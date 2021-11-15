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الإثنين، 15-11-2021 06:12 م

وزير العمل يبحث التعاون مع الاتحاد الأوروبي

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الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية خلال لقائه، اليوم الاثنين، مع سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثيودوسيو، ُسبل التعاون المشترك بين الوزارة وبعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، خصوصا في المجالات المتعلقة بشؤون العمل.

واستعرض استيتية أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة، مؤكداً حرص الوزارة على تطبيق أحكام قانون العمل لتنظيم سوق العمل وضمان توفير أصحاب العمل بيئة عمل آمنة للعمال.

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