وزير العمل يبحث تعزيز فرص العمل للشباب في الكرك

الوكيل الإخباري - حث وزير العمل نايف استيتية، مع أعضاء مجلس النواب من محافظة الكرك، تعزيز فرص العمل المتاحة للشباب في المحافظة، ومطالب أخرى يمكن تحقيقها لهم.

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وأكد استيتية خلال لقائه أعضاء البرلمان في الوزارة اليوم الثلاثاء، حرص الوزارة على التشاركية مع مجلس النواب، مبينا أن التواصل مع أعضاء المجلس يهدف إلى تعزيز العمل المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في المحافظات كونه المشغل الرئيسي للعمالة الأردنية.

واضاف ان الفروع الانتاجية في المحافظات والمناطق الفقيرة تساهم في تشغيل الأردنيين.



وعرض الوزير، البرامج التي تقدمها وزارة العمل التي تهدف إلى التشغيل والتدريب الذي يعد من أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023) ضمن محور تعزيز المنافسة وتحفيز التشغيل، مشيراً إلى أن برنامج التشغيل الوطني حددت مدة انجازه أولويات الحكومة خلال عامي 2022-2023.



من جهتهم، أكد نواب المحافظة، ضرورة التشاور في الملفات التي تمس حياة المواطنين والتي من شأنها توفير فرص عمل للأردنيين.



واوضحوا أن ارتفاع نسب البطالة، جاء نتيجة لتداعيات جائحة كورونا ما يستدعي بذل المزيد من الجهود لتشجيع الاستثمارات في المحافظات من قبل المستثمرين المحليين، وتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة التي توفر فرص عمل للشباب.



وطالبوا بضرورة أن يكون للشركات القائمة في المحافظات دور كبير في خدمة المجتمعات المحلية.



وحضر اللقاء النواب أيمن المجالي، جميل العشوش،غازي ذنيبات، علي الطراونة، سالم الضمور، أحمد القطاونة، طالب الصرايرة، عودة النوايسة، الدكتور اخليف الطراونة ومدير عام صندوق التنمية والتشغيل منصور وريكات.