وزير العمل يبحث ُسبل تعزيز التعاون مع مؤسسة قطرية لتشغيل الأردنيين

الوكيل الإخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية في مكتبه اليوم الثلاثاء مع مؤسسة "صلتك" القطرية، ُسبل تعزيز التعاون المشترك لتمكين الشباب وربطهم بفرص العمل.

اضافة اعلان



وأكد استيتية خلال لقائه وفداً قطرياً من مؤسسة "صلتك" القطرية، ضم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "صلتك" حسن علي الملا، ومسؤول الشراكات بالمؤسسة فهد عبدالله ملك أن الوزارة تبحث فتح آفاق التعاون مع القطاع القطري لتشغيل الأردنيين.



يذكر ان مؤسسة صلتك هي مؤسسة اجتماعية تنموية دولية غير ربحية غير حكومية، تعمل على ربط الشباب أينما وجد بالوظائف والموارد اللازمة لتأسيس وتنمية مشاريعهم وذلك عن طريق تقديم الحلول الواسعة والمبتكرة في مجال التوظيف من خلال العمل مع الشركاء المحليين و الإقليميين والدوليين.

