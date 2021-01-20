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الأربعاء، 20-01-2021 01:42 م

وزير العمل يبحث مع السفير الفلبيني سبل تعزيز التعاون

القطامين


الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل ووزير الدولة لشؤون الاستثمار الدكتور معن القطامين خلال لقائه اليوم الأربعاء مع السفير الفلبيني لدى المملكة أكمد سكام، أطر التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في المستقبل فيما يخص المجال العمالي بما يحقق المصالح المشتركة بين الجانبين.

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وأكد القطامين أن وزارة العمل تحرص على الرقابة المستمرة على سوق العمل لحفظ حقوق العمالة الأردنية وغير الأردنية وتوفير بيئة عمل آمنة لهم على حد سواء.


وأضاف أن الوزارة على استعداد لاستقبال أي شكاوى عمالية من العمالة غير الأردنية والاستجابة لها بشكل فوري، مشيراً إلى أنه على استعداد لدراسة أي مقترحات تهدف إلى تطوير سبل التعاون بين البلدين الصديقين.

 

من جانبه اشاد السفير الفلبيني، بإجراءات الحكومة ووزارة العمل خلال جائحة كورونا ومنها إعفاء العمال غير الأردنيين الذين غادروا الأردن بشكل نهائي من جميع رسوم تصاريح العمل والغرامات المترتبة عليهم، بالإضافة إلى القرار المتعلق بتخفيض ما نسبته 80% من قيمة الغرامات لعدم تجديد التصاريح المترتبة على العمالة غير الأردنية الراغبة بالبقاء على أراضي المملكة والذي سيساعد على قوننة أوضاعها.


وثمن السفير عمق ومتانة العلاقات الأردنية الفلبينية المتطورة في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات، مشيراً إلى أن وجود أعداد كبيرة من الفلبينيين في الأردن يعكس قوة العلاقات الأخوية بين البلدين.


-- (بترا)

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