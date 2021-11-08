وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي التعاون في المجالات العمالية

الوكيل الاخباري - بحث وزير العمل نايف استيتية لدى لقائه اليوم الاثنين وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي الدكتور عادل الركابي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات المتعلقة بالشؤون العمالية.



وناقش الجانبان خلال اللقاء بحضور السفير العراقي في عمان حيدر العذاري وأمين عام الوزارة فاروق الحديدي وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين، سبل تنظيم سوق العمل والاستفادة من الفرص المتاحة واستكمال مذكرات التفاهم بين الجانبين، خصوصا في مجال التدريب المهني.

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