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الثلاثاء، 30-08-2022 05:40 م

وزير العمل يتابع تنفيذ اتفاق مع مصنع ملابس بالكرك حول مستحقات العاملين

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الوكيل الاخباري - تفقد وزير العمل نايف استيتية، اليوم الثلاثاء، آلية تنفيذ اتفاق سابق مع إحدى شركات الملابس بالكرك، والتي انتقلت ملكيتها لمصنع ملابس آخر بنفس المنطقة، من حيث التزامها بصرف جميع المستحقات المالية للعمال البالغ عددهم حوالي 712 عاملا وعاملة.

وبين أن صرف التعويضات والرواتب جرت بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص أحد مصانع الألبسة المهدد بالإغلاق في الكرك وذلك بعد توفير مستثمر جديد بديلا عن المستثمر الحالي للحفاظ على معظم العاملين في المصنع ، إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة.

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